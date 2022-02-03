Светящийся шалфей после снегопадов восстанавливают в парке Галицкого

Сотрудники восстанавливают пострадавший шалфей Фото: instagram.com/park_galitskogo/

Зимняя сказка, окутавшая Краснодар и всю Кубань, принесла жителям не только радость, но и последствия. От обильных снегопадов пострадали многие постройки – натиска сугробов не выдерживали крыши домов и навесов. «Удар» коснулся и красоты в парке Галицкого – здесь после снегопадов восстанавливают искусственный шалфей.

«Цветущее» растение, сияющее фиолетовыми огоньками, не выдержало веса белых снежных хлопьев. Сотрудники парка «Краснодар» уже приступили к восстановлению пострадавшего шалфея.

Растение с подсветкой высаживают уже не первый год. Под снежным покровом оно смотрится особенно эффектно.