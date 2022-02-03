Прокуратура Крымского района организовала проверку после подтоплений в Южном сельском поселении Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Крымского района Кубани организовала проверку после подтоплений в Южном сельском поселении. Об этом сообщает пресс-служба регионального органа.

В муниципалитете проверят действия органов местного самоуправления по ликвидации последствий ЧС, а также владельца пруда в районе хутора Веселого и собственников полей около водоема.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по ликвидации последствий ЧС и недопущения подобных фактов впредь, - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.