Более 1,3 млн рублей перевела жительница Апшеронского района телефонному мошеннику

Мошенника задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупное телефонное мошенничество раскрыли в Апшеронском районе Кубани. Местная жительница лишилась более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Женщина подала заявление в полицию о мошенничестве. Как оказалось, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и предупредил о том, что с ее счетом якобы проходят подозрительные операции. Чтобы обезопасить себя, он предложил жертве перевести деньги.

Женщина согласилась и отправила более 1,3 миллиона на счет мошенника. Обман раскрылся после того, как она связалась с банком.

Телефонного мошенника нашли в Новосибирске. Им оказался 18-летний парень – его уже задержали и на время расследования заключили под стражу.