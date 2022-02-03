8 лет комфорта: жилой комплекс «Светлоград» отмечает день рождения

Фото предоставлено СК Семья.

В феврале 2014 года СК «Семья» начала строительство первых литеров ЖК «Светлоград». Комплекс расположился на площади 76 га, сегодня он – один из крупнейших по площади застройки в районе пересечения ул. Красных Партизан и ул. Западный обход. В проекте СК "Семья" применила ответственный подход к развитию территорий, предусмотрев не только комфортные жилые дома, но и современные школу с детским садом.

В 2022 году ЖК «Светлоград» насчитывает уже 29 сданных домов, в каждом из которых открыты магазины, аптеки, спортивные секции, салоны красоты, развивающие центры для детей – все необходимое для жизни. Также радует жителей собственная аллея для прогулок и отдыха со взрослыми деревьями и кустарниками, игровыми и спортивными комплексами.

- СК «Семья» первой начала реализовывать масштабные проекты в юго-западной части Краснодара, во многом сформировав ее современный облик. За что любят «Светлоград» сегодня? На наш взгляд, за его универсальность – мы создали полностью самодостаточный микрорайон со своей школой, садиком, коммерческой инфраструктурой и зонами отдыха. В нашем комплексе уже живут более 6 тысяч семей, многие работают или ведут свой бизнес рядом с домом, что дает импульс к развитию всего района, – отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Популярность комплекса также обусловлена большим выбором квартир по конфигурации и площади: от функциональных студий до просторных трехкомнатных. Купить квартиру можно на любой стадии готовности – начальной (литер 17), средней (литер 15 и 16) или в уже сданном доме. В готовых и строящихся домах в честь праздника действуют специальные цены на 50 квартир. Каждые выходные, начиная с 5 февраля 2021 года, в офисе ЖК «Светлоград» по ул. Красных Партизан, 1/3, всех покупателей ждет праздничная атмосфера и выгодные предложения на квартиры. Предложение действует весь февраль 2022 года.

СПРАВКА «КП»

СК «Семья» – одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в ТОП-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 36 домов общей площадью 345 000 кв. м., свыше 7 600 семей улучшили свои жилищные условия.