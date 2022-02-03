Без света в Краснодаре остаются 800 жителей

Всего без света остаются 800 человек Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 800 человек, из них 250 – дети. Отключение произошло в том числе в двух детсадах и школе. Об этом сообщает ЕДДС города.

Авария произошла в Центральном округе. Свет погас по улицам Горького, Пашковской, Чкалова, Буденного, Длинной, Фрунзе – количество домов уточняется. Без электроэнергии также остались детские сады №12,134 и школа-лицей №39.

На месте поломки уже работает ремонтная бригада. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.