Выставка «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина» открылась на курорте «Роза Хутор»

Фото предоставлено Роза Хутор.

На курорте «Роза Хутор» в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» открылась выставка «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина». Экспозиция приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-ой годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.

Выставку сформировали на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании «Интеррос», благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Фото предоставлено Роза Хутор.

- Для города Сочи и всей нашей страны это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады! - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский. - 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители – внутренне.

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ). Ректор Олимпийского Университета Лев Белоусов отметил: «РМОУ продолжает реализацию возложенной на него миссии по продвижению Олимпийской коллекции Владимира Потанина. Впервые полностью выставляется ее «зимняя» часть, содержащая артефакты всех зимних Олимпийских игр с 1924 года. История этих предметов отражает путь, пройденный человечеством почти за столетие, с его драматическими перипетиями, кризисами и достижениями. За каждым артефактом скрыты судьбы главных героев Олимпиад – спортсменов, в том числе, представлявших нашу страну и создававших славу отечественного спорта. Особенно важно ознакомить с коллекцией подрастающее поколение. При содействии администрации Сочи, компаний «Интеррос» и «Роза Хутор» организованы специальные туры на выставку для старшеклассников олимпийской столицы. Параллельно, коллекция представлена и в Китае – организована ее фотовыставка в Пекине, демонстрируются видео материалы об олимпийских артефактах».

Курорт «Роза Хутор» был не случайно выбран для демонстрации экспозиции. Именно здесь на трассах курорта, во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил: «Наш курорт является ярким примером эффективного наследия Сочи 2014. Сегодня «Роза Хутор» любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около двух миллионов гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина безусловно станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня».

Выставка продлится до 31 марта 2022 года.