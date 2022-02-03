Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 12:36

Укравшего почти 1 млн рублей директора организации будут судить в Курганинском районе Кубани

Уголовное дело направили в суд
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина предоставил документы, в которых результаты работы были подделаны Фото из архива КП

Мужчина предоставил документы, в которых результаты работы были подделаны Фото из архива КП

В Курганинском районе Кубани перед судом предстанет директор коммерческой организации. Мужчину обвиняют в краже более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что 41-летний обвиняемый во время ремонта крыши учреждения культуры и обновления сквера подделал документы о работах. Указанные в бумаге объемы не были выполнены. А более 900 тысяч бюджетных денег директор организации присвоил.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Курганинский районный суд, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.