Укравшего почти 1 млн рублей директора организации будут судить в Курганинском районе Кубани

Мужчина предоставил документы, в которых результаты работы были подделаны Фото из архива КП

В Курганинском районе Кубани перед судом предстанет директор коммерческой организации. Мужчину обвиняют в краже более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что 41-летний обвиняемый во время ремонта крыши учреждения культуры и обновления сквера подделал документы о работах. Указанные в бумаге объемы не были выполнены. А более 900 тысяч бюджетных денег директор организации присвоил.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Курганинский районный суд, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.