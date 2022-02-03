За взятку в 1,5 млн рублей задержали троих сотрудников транспортной полиции в Сочи Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю

За взятку в 1,5 миллиона рублей задержаны трое сотрудников транспортной полиции в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Полицейских линейного отдела Сочинского ЛУ МВД России на транспорте задержали в момент передачи денег. 1,5 миллиона рублей – столько запросили сотрудники за увод сочинца от уголовного дела по статье за сбыт наркотиков.

Расследование продолжается. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

- По результатам служебной проверки сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что двух женщин-полицейских из Белореченского района посадили на 7 и 5 лет за взяточничество. Сотрудницы органа пытались получить 500 тысяч рублей.