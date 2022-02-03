Кубанские школы пока не планируют переводить на дистант

Переводить школы Кубани на дистант пока не планируют Фото: пресс-служба краевой администрации

Кубанские школы пока не планируют переводить на дистанционный формат обучения. Ситуацию с распространением болезней среди детей обсудили на межведомственном совещании под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

- Решение не может быть однобоким. Если перевод школ на дистант либо на каникулы будет все-таки принят, то комплексное – с закрытием торговых центров и всех досуговых мест для детей. Закрыть школы – это не закрыть проблему. Это не разобщит молодежь, а позволит им еще больше общаться, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Наибольшая заболеваемость COVID-19 среди детей на Кубани приходится на ребят 7-14 и 15-17 лет. А временно дистанционно учатся школьники трех учреждений – одного в Новороссийске и двух в Сочи. Дома остаются и ученики 472 классов.

– В целом о заболеваемости гриппом и ОРВИ в районах у нас сегодня нет превышения эпидемиологического порога, за исключением Краснодара. Среди детей нет превышения эпидпорога ни в одном районе, – отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в регионе Мария Потемкина.

Как отметила Анна Минькова, оптимально сохранить очный формат, усилив контроль за состоянием школьников и учителей.