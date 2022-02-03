Фигурантом дела за взятку в 600 тысяч рублей стала чиновница из Адыгеи

Часть денег женщина передала посреднику Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Уголовное дело по факту взяточничества возбуждено в Адыгее. Фигурантом стала сотрудница администрации Майкопского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Согласно следствию, женщина в октябре и ноябре прошлого года получила взятку за вывод из земельного участка дополнительной зоны. По информации источника, участок в 14 гектаров, находящийся в категории с/х назначения, был переформирован в земли рекреации для строительства гостиничного комплекса.

За помощь женщина запросила 600 тысяч рублей. Часть денег она передала посреднику, также ставшему фигурантом дела по соответствующей статье.

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Республике Адыгея. При обыске в администрации Майкопского района изъяты документы и материалы с доказательственным значением. Расследование продолжается.