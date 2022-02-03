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Общество3 февраля 2022 14:18

Почти 11 млрд рублей на поддержку кубанских семей с детьми направят в 2022 году

Все выплаты сохраняются
Светлана ОВДЕЙ
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Все ежемесячные выплаты на детей сохраняются Фото: admkrai.krasnodar.ru

Все ежемесячные выплаты на детей сохраняются Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 11 миллиардов рублей на поддержку кубанских семей направят в 2022 году. Все установленные выплаты сохраняются, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Мы сохранили и индексируем все ежемесячные выплаты на первого ребенка, третьего и последующих детей, краевой материнский капитал. Всего предусмотрели 10,7 миллиарда рублей, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Выплаты на первого ребенка в регионе сегодня получают более 66 тысяч семей. Для оформивших поддержку в этом году она составит 11 784 рубля. Уточняется, что выплату необходимо продлевать каждый год – сделать это можно через Госуслуги.

Выплаты в таком же объеме получают около 34 тысяч многодетных семей до достижения ребенком трех лет.

Тем временем сумма краевого материнского капитала превысила 139 тысяч рублей. В прошлом году им воспользовались более 5 тысяч многодетных семей.

Как отметил глава региона, в 2021 году жители смогли закрыть ипотеку до достижения ребенком трехлетия. Средства можно направить и на газификацию жилья или лечение одного из детей.