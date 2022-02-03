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Общество3 февраля 2022 14:40

Рабочую группу по вопросам замены лифтов создали в Госдуме

Об этом сообщил бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, вошедший в число участников
Светлана ОВДЕЙ
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Рабочую группу по вопросам замены лифтов в многоквартирных домах создали в Государственной думе. Комиссия организована для устранения проблем со своевременным запуском оборудования. В число участников группы вошел бывший мэр Краснодара, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Евгений Первышов.

Часто производители не поставляют оборудование оперативно. А службы, в свою очередь, не справляются с приемкой готовых лифтов.

- Задача комиссии - оперативно определить ответственную структуру по приемке лифтового оборудования. Жители не должны долго ждать запуска готовых и исправных лифтов. По всей стране в замене нуждается множество лифтов, нужно создать условия, чтобы они производились в России, а не продолжать пользоваться зарубежной продукцией, - отметил Евгений Первышов.