Рабочую группу по вопросам замены лифтов создали в Госдуме

Рабочую группу по вопросам замены лифтов в многоквартирных домах создали в Государственной думе. Комиссия организована для устранения проблем со своевременным запуском оборудования. В число участников группы вошел бывший мэр Краснодара, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Евгений Первышов.

Часто производители не поставляют оборудование оперативно. А службы, в свою очередь, не справляются с приемкой готовых лифтов.

- Задача комиссии - оперативно определить ответственную структуру по приемке лифтового оборудования. Жители не должны долго ждать запуска готовых и исправных лифтов. По всей стране в замене нуждается множество лифтов, нужно создать условия, чтобы они производились в России, а не продолжать пользоваться зарубежной продукцией, - отметил Евгений Первышов.