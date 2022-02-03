Ущерб от подтоплений оценивают в Славянском районе Фото: пресс-служба краевой администрации

Комиссии по оценке ущерба от подтоплений работают в Славянском районе. 10 групп в ближайшее время увеличат до 26, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Славянском районе от таяния снега вода зашла в 347 домов, подтоплены и 946 территорий вблизи жилья. Откачивать воду направлены 100 единиц техники, расчищено и углублено 10 километров магистральных каналов, оборудовано 25 отводных каналов – более 12 километров.

– Наиболее сложная ситуация сложилась в Славянске-на-Кубани. Прошу главу города вместе с представителями министерства ГО и ЧС края внимательно отработать все обращения жителей. Люди должны знать и видеть, что они не одни и им обязательно помогут, – отметил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков, прибывший в муниципалитет.

В организованных пунктах эвакуации остаются 12 человек.