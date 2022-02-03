Минздрав Краснодарского края прокомментировал отказ в приобретении препарата для мальчика со СМА

В минздраве Краснодарского края прокомментировали отказ в постановке укола больному мальчику. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В минздраве Краснодарского края прокомментировали отказ в приобретении дорогостоящего препарата для 3-летнего Марка Угрехелидзе со СМА.

- Все дети, которые нуждаются в патогенетическом лечении, в настоящее время минздравом Краснодарского края полностью обеспечены лекарственными препаратами, - пояснили в ведомстве. - Решение о назначении лечения препаратом ЛП "Золгенсма" находится в компетенции федеральных клиник.

Напомним, что сбор на приобретение самого дорого лекарства в мире для мальчика со спинальной мышечной атрофией был объявлен больше года назад. 31 января 2022 года стало известно, что необходимая сумма собрана благодаря неравнодушным людям и благотворительному фонду Евгения Ройзмана. Родители планировали приобрести препарат за свой счет, но комиссия отказала в выдаче необходимого заключения.