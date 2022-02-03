В Тимашевском районе в 2022 году завершится строительство газопровода

В 2022 году в Тимашевском районе завершат строительство газопровода. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе в текущем году будет завершено строительство газопровода высокого давления, который обеспечит голубым топливом более 300 домовладений в трех населенных пунктах района. Как сообщили в администрации Краснодарского края, строительство объекта стартовало в 2020 году по региональной госпрограмме «Развитие ТЭК». Из 11 км трубопровода уже уложено более 9 км. Скоро начнется установка шкафных газорегуляторных пунктов. Масштабные работы стартовали в 2020 году по краевой госпрограмме. Сейчас уложено более 9 километров трубопровода и подвели газ к двум поселениям.

В Краснодарском крае продолжается программа социальной газификации поселков, которые ранее были газифицированы частично или не были газифицированы совсем.

Чтобы принять участие в программе бесплатной газификации, необходимо подать заявку на Едином портале Госуслуг, либо же на сайтах газораспределительных организаций.