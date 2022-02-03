Жители Краснодарского края смогут принять участие в краеведческих конкурсе и викторине

В крае пройдут казачья викторина и конкурс «Я славлю Родину свою». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае пройдут краеведческие конкурс и викторина, принять участие в которых смогут как школьники, так и взрослые жители региона, увлекающиеся краеведением и изучением казачества. Как сообщили в администрации региона, викторина «Юбилейные события в истории кубанского казачества» будет состоять из 14 вопросов, ответы на которые будут принимать в печатном или письменном виде. Для конкурса чтецов «Я славлю Родину свою» следует продекламировать на видеокамеру любое художественное произведение, посвященное Кубани.

– Ежегодно мы проводим мероприятия для развития казачьего молодежного движения, патриотического воспитания граждан, приобщения к изучению истории и культуры кубанского казачества. С каждым годом число участников и их география расширяются, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Викторина начнется с 15 февраля и продлится до 25 сентября. Конкурс чтецов завершится 2 марта. Победители получат ценные подарки и дипломы.