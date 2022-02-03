Жители горячего Ключа остались без тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически все население Горячего Ключа осталось без тепла из-за конфликта между городскими управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией. Компания заявила, что с 3 февраля полностью прекращает горячее водоснабжение и отопление домов из-за накопившегося долга в 8 млн рублей. О холодных батареях сообщают жители разных микрорайонов города. В администрации Горячего Ключа заверили, что пытаются урегулировать ситуацию.

- Год назад по трехстороннему соглашению они были переданы новой ресурсоснабжающей организации. Она должна была обслуживать абонентов, включая социальные объекты, модернизировать оборудование и проводить работу с должниками. К сожалению, последний пункт был провален. На сегодня просроченные долги населения составили более 8 млн рублей, управляющих компаний за общедомовые нужды - 3 млн, - объяснили глава города Сергей Белопольский.

Остались работать только котельные больниц и поликлиник. Остальные социальные объекты, в том числе школы и детские сады, отключены от центрального теплоснабжения. Погасить долги населения за счет муниципальных средств невозможно, однако, как заверил мэр курорта, решение найдено. Подача тепла и горячего водоснабжения вскоре будет восстановлена в полном объёме.