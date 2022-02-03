Предприятия потребсферы перевели более 60 млрд рублей в бюджет Краснодарского края

Более 60 млрд рублей поступило в бюджет Кубани от предприятий потребсферы в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году предприятия потребительской сферы Краснодарского края перевели в краевой бюджет более 60 млрд руб. В основном это налог на прибыль компаний. В 2021 его собрали на 7,7 млрд рублей больше, чем в 2020 году, общая сумма составила 61,3 млрд рублей. Еще 5,5 млрд рублей принесли отчисления индивидуальных предпринимателей, оформленных по упрощенной системе. Налог на доходы физлиц увеличился на 2,4 млрд рублей.

– Оборот отраслей потребительской сферы составил 4,1 трлн рублей, что на 17,7% больше аналогичного периода 2020 года. В том числе розничной торговли – 1,8 трлн рублей, общественного питания – 85,5 млрд рублей, бытовых услуг – 90,8 млрд рублей, оптовой торговли – 2,1 трлн рублей, – рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Также выросла среднемесячная оплата труда работников средних и крупных предприятий отрасли. Сейчас она составляет 35,8 тыс. рублей