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Общество3 февраля 2022 19:11

Центр по подбору кадров «Работа России» открылся в Сочи

Это модернизированный центр занятости населения, где можно найти работу или оформить пособие по безработице
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи открыли кадровый центр «Работа России». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи открыли кадровый центр «Работа России». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи открылся кадровый центр «Работа России», это модернизированная биржа труда, где соискатели могут найти работу, а работодатели предложить вакансии. Как сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, центр адаптирован для посещения маломобильными гражданами. Для всеобщего удобства предложения биржи опубликованы на сайте, где можно заполнить анкету и получить ответ от работодателя.

Современный центр занятости появился благодаря участию Кубани в пилотном проекте федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». К 2025 году такие модернизированные службы должны появиться во всех муниципалитетах региона.