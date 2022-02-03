Центр по подбору кадров «Работа России» открылся в Сочи

В Сочи открыли кадровый центр «Работа России». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи открылся кадровый центр «Работа России», это модернизированная биржа труда, где соискатели могут найти работу, а работодатели предложить вакансии. Как сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, центр адаптирован для посещения маломобильными гражданами. Для всеобщего удобства предложения биржи опубликованы на сайте, где можно заполнить анкету и получить ответ от работодателя.

Современный центр занятости появился благодаря участию Кубани в пилотном проекте федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». К 2025 году такие модернизированные службы должны появиться во всех муниципалитетах региона.