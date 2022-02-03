В Краснодаре состоялась конференция «Инвестиции и стратегии будущего в турбулентном мире». Фото: "Юг Times"

В Краснодаре прошла конференция «Инвестиции и стратегии будущего в турбулентном мире». Как сообщает еженедельник «Юг Times», мероприятие собрало большое количество участников из законотворческой сферы, банковской отрасли, присутствовали также представители администрации Краснодарского края.

По мнению участников, пандемия открыла новые возможности для бизнеса. Предприниматели осваивают дистанционные методы работы.

Последние несколько лет были непростыми для региональной экономики. Проблемы, с которыми столкнулись представители среднего и малого бизнеса, сказались на их доходах, а, следовательно, на наполняемости регионального бюджета. Но рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет края говорит о том, что предприниматели Кубани достойно справляются с вызовами и условиями работы.

- Несмотря на пандемию, в 2021 году налоговые поступления выросли примерно на 24% по сравнению с 2020-м. Эта статистика показывает, что сейчас организации и бизнес выходят на положительный уровень. Законодательное Собрание Краснодарского края принимает все меры для того, чтобы экономика региона продолжала развиваться и дальше, - рассказал заместитель председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Титов.

Немаловажную роль играет в этом и господдержка, которую оказывают предпринимателям Краснодарского края.