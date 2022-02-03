Правительство России расширило полномочия Федеральной кадастровой палаты Росреестра Краснодарского края

Правительство РФ определило случаи, когда ФКП сможет проводить кадастровые работы. Фото: пресс-служба ФБУ Кадастровая палата по Краснодарскому краю

Правительство России расширило полномочия Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Отныне сотрудники ведомства смогут выполнять кадастровые работы в определенных случаях, а также подготавливать документы, которые будут необходимы для внесения сведений в Единый госреестр недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, это поможет в срок завершить кадастровый учет государственного имущества.

- Данный подход направлен на решение задач по завершении кадастрового учета, определению границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ между субъектами Российской Федерации и других объектов публичного характера, - рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра Краснодарского края.

Также сотрудники ФКП теперь смогут проводить кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной и государственной собственности. Сейчас зарегистрированы права только на 43 % от общего количества объектов федсобственности.