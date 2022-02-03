В Краснодаре на полицейских напал москвич-наркоман

Житель Московской области пытался провезти сверток с марихуаной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре полицейские при инспектировании Привокзальной площади обратили внимание на странное поведение мужчины. Стражи порядка попросили представить документы для проверки, однако вместо этого молодой человек сбил шапку с головы одного из полицейских, стал размахивать кулаками и браниться.

- Инспекторы ДПС задержали 37-летнего жителя Московской области. Мужчина нарушал общественный порядок, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оскорбил и применил насилие в отношении представителей власти, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В отделе полиции, куда дебошира привезли для личного досмотра, в одежде мужчины был обнаружен пакет с марихуаной весом 10,19 грамма. По решению суда мужчина арестован на шесть суток. Собранных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. Также будет принято решение по фактам оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции.