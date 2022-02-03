В Краснодаре в 2022 году установят светофоры на 70 участках улиц

Из-за аварий на нерегулируемых участках дорог страдают жители угловых домов

В Краснодаре установят 70 светофоров на самых опасных участках городских улиц, движение на которых ранее никак не регулировались. Электронный регулировщик появится в Пашковском жилом массиве на пересечении улиц Плиева и Кирова. В 2021 году здесь произошло несколько ДТП, в результате которых машины врезались в жилые дома. Также будет организовано дорожное движение в районе промзоны на ул. им. Демуса и рядом с детским садом № 138.

- Здесь нужен светофор и это даже не обсуждается. Установить его обязательно в этом году, потому что, если мы этого не сделаем, я так понимаю, угловых домов скоро не будет. Перекрёсток очень оживлённый, - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

В 2021 году светофорами в Краснодаре был оборудован 41 участок. В этом году работа, направленная на безопасность автомобильного движения, будет продолжена.