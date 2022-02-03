В Новороссийске прошла патриотическая акция "Бескозырка-2021". Фото: департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

В Новороссийске прошла 54-я всероссийская акция «Бескозырка-2022», на которой в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки не было зрителей. В мероприятии приняли участие десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения. Военнослужащие в составе колонны совместно с юнармейцами и ветеранами войны зажгли факелы от огня Вечной славы и далее на бронетранспортёрах направились в поселок Южная Озерейка, чтобы отдать дань подвигу освободителей Новороссийска.

В память о десанте Цезаря Куникова на воду спустили символический венок и матросскую бескозырку. Это символы памяти славы морских десантников Великой Отечественной войны. Восьмой год подряд эта трогательная и торжественная церемония поручается десантнику Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии Ивану Огневу.

- Когда мне предложили опускать бескозырку в зимнее море, я принял это как великую честь и доверие, – делится волнением от ритуала младший сержант Иван Огнев.

Всероссийская акция «Бескозырка-2022» посвящена двум десантам, которые высадились в феврале 1943 в Южную Озерейку и в районе Станички. С этого началась оборона города, продлившаяся 225 дней.