Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В домах сочинцев проходят плановые ремонтные работы. Электрики проверяют действующее электрооборудование и меняют вышедшие из строя цифровые приборы учета.

Как сообщили в «Сочинских электросетях» в Адлерском районе веерные отключения электроэнергии 4 февраля запланированы на улицах Бестужевская, Пензенская, Тихая, Фигурная, Диброва, Метревели, Войтенко, Клименко, Щирова, Хоккейная, Таврическая, Дубровская, Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Геленджикская, Брянская, Афипская, Липецкая, Лесная, Зеленая, Кропоткинская, Школьная, Аэровокзальная, Аэрофлотская, Мира, Ученическая, 26, Бакинских Комиссаров, Кишиневская, Костромская, Геленджикская, Костромская, Пчеловодов, Цитрусовая, Ленина, Ленинаканская, Щербиновская, Краснопролетарская, Костромская, Пчеловодов и в переулке Белореченский и Молдовка, а также садовые товарищества «Кедр», «Пекан», «Форелевод», «Луч», «Черноморец 2» и «Высокое».

В Хостинском районе будут обесточены дома в садовом товариществе «Корчагинец», также под ограничения попадет предприятие «Роснефть».

В Центральном районе придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов жителям улиц Альпийской, 1-50, Пасечная, 3-20, Донская, 30-50, Чехова, 5, Парковая, 11,13,15, 11/10, 11/10А, Островского, 9,14,11/10А,17/24, Воровского 5, 6 и Навагинская, 3, 3/2.

В Лазаревский район электрики планируют приехать с 8 и до 19. Ремонтные работы запланированы на улицах Асарэтх, Мазмай, Левобережная и на переулках Вольный и Зэкошныг аула Хаджихо.