Что произошло за ночь 4 февраля в Краснодарском крае: москвич-наркоман напал на полицейских

Что произошло за ночь 4 февраля в Краснодарском крае. В Краснодаре на полицейских напал москвич-наркоман. Мужчина вел себя агрессивно, а позже при нем нашли сверток с марихуаной.

Кубанские школы пока не планируют переводить на дистант. Временно в регионе закрыты три учреждения.

Минздрав Краснодарского края прокомментировал отказ в приобретении препарата для мальчика со СМА. В региональном ведомстве пояснили, что решения находятся в компетенции федеральных клиник.

Фигурантом дела за взятку в 600 тысяч рублей стала чиновница из Адыгеи. Задержан и посредник.