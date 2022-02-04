Погода в Краснодаре на 4 февраля 2022 года: температура воздуха упадет до плюс четырех

Небольшое похолодание ожидается на Кубани. Если в четверг воздух прогрелся до плюс 16 градусов, то в пятницу это значение упадет до плюс 4. Температурные качели возвращаются в регион.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода 4 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Помимо похолодания, ожидаются дожди с мокрым снегом, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в Краснодаре ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 9 м/с.