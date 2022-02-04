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Общество4 февраля 2022 4:35

Погода в Краснодаре на 4 февраля 2022 года: температура воздуха упадет до плюс четырех

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодаре на 4 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Небольшое похолодание ожидается на Кубани. Если в четверг воздух прогрелся до плюс 16 градусов, то в пятницу это значение упадет до плюс 4. Температурные качели возвращаются в регион.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода 4 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Помимо похолодания, ожидаются дожди с мокрым снегом, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в Краснодаре ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 9 м/с.