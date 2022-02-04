Краснодар и край накрыло дождем со снегом

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На Кубани ожидаются очередные температурные качели. После потепления в регион снова пришли холода. Практически во всех районах утром 4 февраля идет дождь со снегом, в горах – снег.

- Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, днем будет держаться на отметках не выше +5. Ветер - 12-14 м/с, - отмечают синоптики.

По прогнозам, 5 февраля похолодает еще сильнее, ожидается, что и днем будет не выше 0 градусов. А вот с 6 февраля столбики на термометрах снова поползут вверх. К 8 февраля днем будет +10.