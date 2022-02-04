В Сочи открыли выставку с более 100 экспонатами Олимпиад

Фото: sochi.ru

В Сочи открылась выставка экспонатов зимних Олимпиад. На ней представили более 100 подлинных артефактов всех зимних игр. Экспозицию организовали к предстоящим соревнованиям в Пекине.

- Впервые полностью выставляется вся зимняя коллекция Олимпийских игр с 1924 года. Это очень масштабно, - сообщили в мэрии курорта.

Выставка организована на курорте «Роза Хутор». Это место демонстрации выбрали, потому что именно здесь во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, это почти треть от общего количества комплектов медалей.

Стоит отметить, что выставка в Сочи считается второй по масштабу после экспозиции в Олимпийском музее Швейцарии.