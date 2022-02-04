Вениамин Кондратьев пожелал кубанским спортсменам удачи и побед на Играх в Пекине

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Сегодня, 4 февраля, в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Вся страна будет следить за соревнованиями, переживать и поддерживать российских спортсменов.

В составе сборной России нашу страну представляют 17 кубанских спортсменов. Всем участникам напутственные слова сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- За сборную выступают 17 кубанских ребят. Каждому из них желаю удачи и побед! – написал в своем Telegram-канале Кондратьев.

Спортсмены из Краснодарского края будут участвовать в таких видах спорта как бобслей, керлинг, фристайл, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина.