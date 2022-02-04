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Общество4 февраля 2022 7:32

Славянский и Восточно-Кругликовский микрорайоны Краснодара свяжет автобус №20

С 5 февраля общественный транспорт будет ходить по новому маршруту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Автобус №20, который курсировал со Славянского микрорайона до вокзала Краснодар-1, теперь будет ходить в Восточно-Кругликовский микрорайон. Новая схема начнет действовать с 5 февраля.

- Автобус пойдет по измененной схеме с субботы. Движение, как и ранее, будет начинаться от улицы имени Толбухина, конечной остановкой станет улица Героя Владислава Посадского, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

От Красных Партизан автобус пойдет по улицам Гаврилова, Красной, Офицерской, Зиповской, Российской, Черкасской до Посадского. В обратную сторону вместо Гаврилова – по Бабушкина.

Такую схему организовали по просьбам местных жителей.

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