В Краснодаре и пяти районах Кубани продолжают устранять последствия подтоплений

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за потепления и таяния снега в Краснодарском крае подтопило дороги, дворы и дома. Уже несколько дней экстренных службы ликвидируют последствия. Работы продолжаются.

По данным оперштаба, в Краснодаре подтопило 45 низменных участков дорог и 29 дворов. В Славянском районе в зоне подтопления остаются Славянск на Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, поселок Совхозный, хутора Нещадимовский и Бараниковский. Здесь вода зашла в 355 домов и 1065 дворов.

- В Северском районе подтоплено 100 дворов в станицах Северской и Смоленской, а также в поселках Ильский и Афипский. В 17 домовладений зашла вода. В пункте временного размещения находится три человека, один из них – ребенок. Ликвидация последствий продолжается, - сообщили в оперативном штабе региона.

Работы продолжаются в хуторе Веселый Крымского района, а также в Темрюке, станице Голубицкой и поселке Кучугуры Темрбкского района.

В Красноармейском районе подтопило талыми водами 61 двор в станице Полтавской и хуторе Трудобеликовский. Здесь также продолжает работать откачивающая техника.