Жителю Кубани дали 3 года тюрьмы за нападение на сотрудника ДПС

Приговор вступил в законную силу

В Кущевском районе мужчина напал на сотрудника ДПС. Это случилось в ноябре 2021 года. Пьяный дебошир накинулся на полицейского после того, как тот попросил документы. Он ударил стража порядка в грудь, а затем повалил на землю и душил.

Мужчина признал вину, но приговор обжаловал.

- Жителю Кущевского района назначено три года колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Судебная коллегия оставила приговор без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.