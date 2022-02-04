Жителю Сочи грозит 7 лет тюрьмы за стрельбу из пистолета на свадьбе

После стрельбы парня задержали

22-летний житель Сочи в ноябре прошлого года был гостем на свадьбе. Парень решил, что мероприятие должно запомниться молодоженам – и добавил огонька. Он выпалил из пистолета в воздух три раза. После этого случайные прохожие заявили в полицию, сочинцу светит тюрьма.

- 27 ноября гость стал стрелять из автомобиля свадебного кортежа, который остановился на проезжей части по улице Мира около аэропорта Сочи. Три выстрела он произвел из охолощенного оружия, чем грубо нарушил общественный порядок, а также спокойствие граждан, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело о стрельбе на свадьбе передано в суд. Парню грозит до 7 лет лишения свободы.