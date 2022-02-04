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Общество4 февраля 2022 8:40

На участке ул. Красных Партизан в Краснодаре ограничат движение в выходные февраля

Здесь будут прокладывать газопровод
Светлана ОВДЕЙ
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Движение будут ограничивать в выходные февраля Фото из архива КП

Движение будут ограничивать в выходные февраля Фото из архива КП

В выходные февраля на участке улицы Красных Партизан будут ограничивать движение в выходные февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 4 по 28 февраля – в субботу и воскресение – автомобилисты не смогут проехать в районе дома № 180 по улице Красных Партизан при движении от улицы им. Тургенева к улице им. Котовского.

- Сотрудники подрядной организации будут прокладывать на участке газопровод, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.