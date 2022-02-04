На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2912 человек, в том числе 399 детей

Последние новости по коронавирусу

В Краснодарском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 4 февраля в госпитали попали 2912 человек, в том числе 399 детей.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь за сутки отмечено 1501 заболевший. В Новороссийске заразились 385 человек. В антирейтинг также попали Белореченский район, Геленджик и Сочи, здесь выявили 130,115 и 105 инфицированных соответственно.

- В Тихорецком районе заболели 83 человека, в Выселковском – 70, в Ейском – 65, в Усть-Лабинском – 64, Ленинградском – 59, в Горячем Ключе – 53, в Апшеронском – 49, - сообщили в оперштабе.

В Брюховецком и Кавказском районах по 46 новых пациентов, 43 – в Тимашевском, 42 – в Каневском, 38 – в Крымском, 37 – в Анапе, 35 – в Северском, 30 – в Абинском районах.

В остальных районах меньше заболевших.

Стоит отметить, что вместе с тем, смертность от ковид, наоборот, снизилась. За последние сутки скончались 10 человек.