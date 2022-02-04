На Кубани вдвое выросло число выданных ипотечных кредитов

В 2021 году СберБанк в Краснодарском крае и Адыгее выдал более 45 тыс. ипотечных кредитов, что на 51% больше, чем годом ранее. Объем ипотечных выдач составил 130 млрд рублей.

Наиболее востребованы были программы: «Приобретение готового жилья», «Загородная недвижимость», «Господдержка 2020». Ипотека с господдержкой также повлияла на тренд приобретения жилья с целью инвестирования. По данным банка, Краснодарский край вошёл в топ-10 наиболее привлекательных регионов для покупки жилья. Эксперты отмечают, что на Кубани самый высокий в стране темп роста стоимости 1 кв.м, но это не мешает людям принимать решение по оформлению ипотечного кредита.

Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, с небольшим первоначальным взносом, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

«В конце 2021 года, вместе с партнерами-застройщиками мы запустили несколько новых программ, позволяющих субсидировать ставки и поддерживать темпы продаж на первичном рынке недвижимости. Банк, совместно с застройщиком, предоставляет клиенту, воспользовавшемуся субсидированием, сниженную ставку – 0,1% до двух лет, на период строительства объекта. Такие решения позволяют людям, доходы которых остались на прежнем уровне, приобрести желаемое жилье».

СберБанк создает экосистему недвижимости вокруг партнеров и клиентов, предлагая такие сервисы, как: электронная регистрация, безопасные расчеты, правовая экспертиза сделки, формирование документации, сервис подбора объекта недвижимости. Банк предлагает минимальные ставки по жилищным кредитам для участников зарплатных проектов.