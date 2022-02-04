Глава города провел встречу с активистами Карасунского округа Фото: пресс-служба городской администрации

Новую зеленую зону планируют обустроить в Краснодаре. Она займет участки по улице Карасунской, 2/3, переданные муниципалитету. Возможность создания новой зеленой территории обсудили на встрече главы города с активистами Карасунского округа.

Ранее участками владела строительная компания. Положение территории – вырытый на берегу котлован – по мнению мэра, опасно. Предложено выровнять берег и рассмотреть обустройство зеленой зоны.

На встрече обсудили и благоустройство улиц. Так, в этом году в Пашковском жилом массиве по улице Карасунской отремонтируют участок от улицы им. Лавочкина до улицы им. Орджоникидзе. А в 2023 году пройдут работы в зоне от улицы им. Орджоникидзе до улицы Конечной.

- Планируется грейдирование дорог улиц им. Бершанской, Кубанской, им. Ленина, Бородинской, Садовой, Почтовой и переулка Карасунского. При выделении средств работы начнутся в этом году, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.