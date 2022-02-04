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Общество4 февраля 2022 10:37

Детский сад на 300 мест построят по улице Зоотехнической в Краснодаре

Ранее его планировали возвести на участке по улице Агрономической
Светлана ОВДЕЙ
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Детский сад на 300 мест возведут по улице Зоотехнической, 1/2, Краснодаре. Изначально учреждение планировали возвести на участке по улице Агрономической, 2/1, сообщает пресс-служба городской администрации.

По решению суда землю по улице Агрономической находится в зоне для строительства многоэтажек – застройщик получил разрешение. Планируемый детский сад теперь появится на соседней территории, на Зоотехнической.

Заключен трехсторонний договор на проектирование учреждения – план строительства разрабатывают. Возведение начнут после одобрения экспертизой и выделения средств.