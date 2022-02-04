Два детских сада и школа из-за COVID-19 закрыты на Кубани

В крае временно закрыты два детсада и школа Фото: Мария ЛЕНЦ

Два детских сада и школа из-за распространения COVID-19 закрыты на Кубани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, на самоизоляции находятся воспитанники учреждений №120 Сочи и №35 Геленджика. На дистанционном обучении находятся ученики школы №23 Новороссийска.

В помещениях, кабинетах в период закрытия проводят санитарную обработку.

Многие ученики и воспитанники региона переведены на самоизоляцию частично. Учреждения не посещают 231 группа в 80 детских садах, 496 классов в 171 школе. На удаленке остается и 71 группа в 12 колледжах и техникумах.

Тем временем школы Кубани пока не планируют переводить на дистант. В регионе предлагают продолжить очный формат, усилив при этом контроль за состоянием учеников и педагогов.