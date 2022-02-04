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Общество4 февраля 2022 11:36

23 ясеня нелегально спилил житель Отрадненского района Кубани

Мужчина предстанет перед судом
Светлана ОВДЕЙ
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Обвиняемому грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемому грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани перед судом предстанет житель Отрадненского района. Мужчину обвиняют в нелегальной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Так, 28-летний местный житель нанял двух человек для спила растений в станице Бесстрашной. Право на рубку деревьев мужчина не имел. Помощники спилили 23 ясеня, которые позже он продал.

Ущерб от нелегальной рубки составил более 2 миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.