23 ясеня нелегально спилил житель Отрадненского района Кубани

Обвиняемому грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани перед судом предстанет житель Отрадненского района. Мужчину обвиняют в нелегальной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Так, 28-летний местный житель нанял двух человек для спила растений в станице Бесстрашной. Право на рубку деревьев мужчина не имел. Помощники спилили 23 ясеня, которые позже он продал.

Ущерб от нелегальной рубки составил более 2 миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.