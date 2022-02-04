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Здоровье4 февраля 2022 11:57

Более 2 тысяч подростков вакцинировались от COVID-19 на Кубани

Прививочная кампания в регионе стартовала 24 января
Светлана ОВДЕЙ
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В регионе уже привились 2210 подростков Фото: admkrai.krasnodar.ru

В регионе уже привились 2210 подростков Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 2 тысяч подростков вакцинировались от COVID-19 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, прививку от инфекции получили уже 2210 детей в возрасте от 12 до 17 лет. За последние сутки вакцинировались 314 подростков. Их привили специально разработанной вакциной ГамКовид-М – в регионе поставлено 3210 компонентов.

Напомним, что подростки могут привиться от коронавируса при письменном разрешении родителей. После дети могут вакцинироваться в поликлиниках и школьных медпунктах.

Тем временем за сутки на Кубани COVID-19 выявили у 399 ребят.