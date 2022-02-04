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Общество4 февраля 2022 12:21

На Кубани будут судить лжеработника автошколы за кражу более 2 млн рублей

Жертвами мошенника стали 66 жителей региона
Светлана ОВДЕЙ
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Ему грозит до 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему грозит до 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани перед судом предстанет лжепредставитель автошколы, укравший более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина, представляясь работником автошколы в Новороссийске, предлагал обучение жителям со всего региона. По телефону он сообщал желающим условия получения прав – необходимые документы, стоимость и счет для перевода денег. В течение года ему удалось обмануть 66 человек – жертвы мошенничества отправили на счет мужчины более 2 миллионов рублей.

«Представителем» автошколы оказался 27-летний житель Ставропольского края. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщили в пресс-службе МВД региона.