Конкурс молодых поваров Черноморского побережья пройдет в Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Конкурс молодых поваров Черноморского побережья стартует 15 февраля в Новороссийске. Участниками состязания станут 19 команд из средних специальных учебных заведений Анапы, Новороссийска, Геленджика и Крымска, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Команды конкурса «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья Chefs&Juniors-2022» представят по два студента. Курировать их будут шеф-повар или су-шеф ресторанов региона.

В отборочном туре участники презентуют ранее заготовленную холодную закуску. Позже, в финале, который пройдет 1 марта, команды приготовят горячее блюдо. Критерии оценивания – качество, эффектная подача, гигиена.

- Конкурс в четвертый раз организуют ресторан «Винотеррия» совместно с Гильдией шеф-поваров Черноморского побережья. Кроме ценных призов, это возможность показать свои знания и умения практикующим шеф-поварам и получить приглашение на работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, - говорится в сообщении пресс-службы.