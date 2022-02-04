Красная Поляна или Шерегеш: в горах Сочи ставят рекорды

Фото предоставлено пресс-службой Билайн.

Горнолыжники - абоненты билайн на курортах Сочи и Приэльбрусья активно начали год, поставив интернет-рекорды, и продолжат «качать» в сети 4G весь сезон. Первые результаты 2022 года на горнолыжных курортах юга России («Газпром», «Роза хутор», «Красная Поляна», «Эльбрус Азау», «Эльбрус Чегет») и других регионов России («Шерегеш», «Абзаково» и «Завьялиха») проанализировал Билайн, изучив интернет-активность абонентов.

Туристы делятся своими впечатлениями в социальных сетях и скачивают нужный контент, ожидая свою очередь на подъемник, наслаждаясь видом с горных вершин, закладывая виражи на трассе и отдыхая вечером в кафе и гостиницах.

Интернет на высоте: с каких горных пиков туристы чаще всего выходили в интернет

Самые высокие точки курортов, обеспеченные высокоскоростным мобильным интернетом, вдохновляли туристов на высокую активность. Абоненты Билайн проводили видеостримы, публиковали сторис и фотографии в социальные сети, совершали видеозвонки.

Из «верхних» точек курортов больше всего трафика туристы скачали на высоте 2750 метров – на смотровой площадке с захватывающими видами Приэльбрусья. Там абоненты скачали и отправили больше 5,25 терабайт.

Не только пики: в каких местах курортов скачали больше всего контента

После дня катания и экскурсий, во время отдыха, туристы больше всего скачали трафика в гостиницах и кафе поселка Шерегеш. Восемь терабайт трафика ушли на фильмы онлайн, аудиосервисы, скроллинг ленты социальных сетей, приложения для игр и интернет-серфинг.

Серебро у горнолыжного курорта «Эльбрус Чегет». На участке горнолыжной трассе от 2750 метров над уровнем моря до 3050 метров на посадочных площадках и в кабинках подъемников туристы «накачали» 4,4 терабайта.

Точки для сэлфи: где больше всего делились впечатлениями

Курорты Сочи знамениты на весь мир - каждый турист делает хотя бы одно фото с местными достопримечательностями. Так, во время прогулок по Горной Олимпийской деревне туристы поделились фото и видео общим весом 0,8 терабайта.

Ровно столько же – 0,8 ТБ отправили и гости «Эльбрус Чегет» в Кабардино-Балкарии. Однако в Приэльбрусье абоненты, не отвлекаясь от катания, постили прямо с горнолыжной трассы.

В центре горнолыжного курорта «Эльбрус Азау» абоненты, покупая ски-пассы, отдыхая в гостиницах и сидя в кафе, отправили 0,62 терабайта трафика.

На горнолыжных курортах в регионах России Билайн обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом большинство гостиниц, кафе, подъемников, станций канатных дорог и мест общего пользования. Благодаря этому отдых становится еще комфортнее и безопаснее. Сеть базовых станций в горах позволяет использовать мобильный интернет без ограничений. Всего на курортах «Газпром», «Роза хутор», «Курорте Красная Поляна» (Краснодарский край), «Шерегеш» (Кемеровская область), «Абзаково» (Республика Башкортостан), «Эльбрус Азау» и «Эльбрус Чегет» (Республика Кабардино-Балкария), «Завьялиха» (Челябинская область) было скачано 103 ТБ. Общая продолжительность разговора составила более 1 миллиона минут.

- В 2021 году Билайн сделал значительный вклад в развитие инфраструктуры горнолыжного кластера региона. Были построены дополнительные базовые станции на посадочных площадках и линиях канатных дорог на пяти горнолыжных курортах. В Кабардино-Балкарии на ГК «Эльбрус Азау» и ГК «Эльбрус Чегет», в Сочи на курортах «Газпром», «Роза хутор» и «Курорте Красная Поляна». Высокоскоростной мобильный интернет доступен на большинстве горнолыжных трасс. В 2022 году мы продолжим развивать сеть в регионе, - рассказывает региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Бислан Магомадов.

*Трафик сравнивался в период новогодних каникул с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.