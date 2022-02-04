Сбежавшего из Краснодара вора-рецидивиста задержали в Волгоградской области

Мужчина скрывался у родственников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Разыскиваемого краснодарского вора-рецидивиста задержали в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

46-летний мужчина сбежал из полиции краевого центра и скрывался от правоохранителей. Мужчине заочно вынесли срок за кражу – 3 года и 6 месяцев колонии. Все это время он находился у родственников в городе Суровкино.

- В ближайшее время задержанный будет доставлен в СИЗО Краснодара для последующего исполнения приговора суда, - сообщили в ГУ МВД региона.