Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 13:49

Сбежавшего из Краснодара вора-рецидивиста задержали в Волгоградской области

Мужчину заочно осудили за кражу
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина скрывался у родственников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Мужчина скрывался у родственников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Разыскиваемого краснодарского вора-рецидивиста задержали в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

46-летний мужчина сбежал из полиции краевого центра и скрывался от правоохранителей. Мужчине заочно вынесли срок за кражу – 3 года и 6 месяцев колонии. Все это время он находился у родственников в городе Суровкино.

- В ближайшее время задержанный будет доставлен в СИЗО Краснодара для последующего исполнения приговора суда, - сообщили в ГУ МВД региона.