Более 3 тысяч работников соцсферы Краснодарского края претендуют на выплату в 1 млн рублей по ипотеке

В каждой из отраслей средства получат по 300 человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 3 тысяч работников социальной сферы Кубани стали претендентами на выплату по ипотеке. Размер субсидии составляет 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Списки работников, сформированные после подачи заявок, передали в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Так, от врачей поступило 490 заявлений, от педагогов – 1401, соцработников – 1218 специалистов. Напомним, выплату получат по 300 специалистов каждого направления.

До 8 февраля списки отправят в Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка, после чего претендентов на выплату уведомят по электронной почте. Позже специалисту необходимо записаться на прием в центр и собрать пакет документов. При неявке возможность получить выплату перейдет следующему в списке.

Работникам, получившим свидетельство, дается 3 месяца на распоряжение субсидией.

Напомним, специалисты соцсферы Кубани могут получить 1 миллион рублей по ипотеке при отсутствии жилья или в том случае, если жилплощадь занимает менее 10 квадратных метров на 1 человека. В то же время специалист должен проживать в крае 10 лет и позже отработать 5 лет в бюджетной сфере региона по специальности.