Более 180 соцобъектов планируют построить в северо-восточной части Краснодара

Обустройство нового микрорайона Краснодара обсудили на заседании рабочей группы совместно с губернатором Фото: пресс-служба краевой администрации

Более чем 180 соцобъектов необходимо возвести в северо-восточной части Краснодара. Планы по строительству учреждений в новом микрорайоне обсудили на заседании рабочей группы совместно с губернатором края.

Так, в северо-восточной части краевого центра необходимо возвести 38 школ, 117 детских садов, 13 поликлиник, 14 спорткомплексов. В том числе здесь появится самый крупный на Юге медицинский кластер.

- Для обеспечения потребностей микрорайона нужна инженерная и коммунальная инфраструктура, чтобы в дальнейшем не столкнуться с дефицитом мощностей. Потребуется 136 тысяч кубометров воды в сутки, 280 мегаватт электроэнергии, - отметил Вениамин Кондратьев. - Что касается транспортной логистики, для комфортного проживания нужны не только крупные магистрали и развязки, но и придомовые дороги, пешеходные улицы.

Уточняется, что район разделят на зоны - жилые, рекреационные, производственные, общественно-деловые. А для связи с городом планируют обустроить 11 въездов и выездов, городскую электричку и трамвай, построить 6 узлов пересадки.

- Важнейший проект, который нужно начать реализовывать, - это городская электричка. Городские железные дороги позволят решить эту задачу, - подчеркнул мэр Андрей Алексеенко.