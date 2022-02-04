Обустройство нового микрорайона Краснодара обсудили на заседании рабочей группы совместно с губернатором края Фото: пресс-служба администрации региона

Более 330 тысяч краснодарцев будут проживать в северо-восточной части города. Обустройство нового микрорайона обсудили на совещании рабочей группы под председательством губернатора края.

В этой части краевого центра планируют ввести более 7 миллионов квадратных метров жилья. В том числе здесь необходимо возвести более 180 социальных объектов.

Уточняется, что разработку концепции нового микрорайона краевой столицы уже практически завершили. Особое внимание уделено транспорту - для связи с городом планируют обустроить 11 въездов и выездов, городскую электричку и трамвай, построить 6 узлов пересадки.

- Важно равномерно распределить объекты социальной инфраструктуры, определить сроки и этапы освоения территорий, границы участков для заключения договоров комплексного развития. Планируем учесть архитектурные решения, увеличить улично-дорожную сеть с основными трассами и дублерами, отразить перехватывающие парковки, – отметил главный архитектор региона Илья Поздняков.

Напомним, в новом микрорайоне Краснодара создадут крупнейший на Юге медицинский кластер, парк науки, искусств, развлечений, IT-кластер. В том числе в северо-восточной части обустроят офисные здания, спортобъекты - базу регби, ледовый дворец, конный центр.