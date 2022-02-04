Виктор Цыбань Фото: instagram.com/v.v.tsyban/

Виктор Цыбань покинул пост вице-мэра Новороссийска. Он занимал должность в течение 15 лет. Об увольнении замглавы города-героя сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- С сожалением сообщаю, что моя трудовая деятельность в администрации города Новороссийск завершена. Я жил работой в этой сфере, и она приносила мне удовольствие. На этот год я запланировал реализовать огромное количество идей по каждому из своих направлений. Они касались и курортной отрасли, и торговли, и сельского хозяйства, поддержки бизнеса и даже социальных направлений, - написал в публикации Виктор Цыбань.

Он отметил, что будет рад делиться моментами своей жизни с теми, кто, несмотря на уход, останется в подписчиках.